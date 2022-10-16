Иран обвинил Байдена в «разжигании хаоса» в стране

Президент Ирана Ибрахим Раиси обвинил Джо Байдена в поддержке беспорядков в стране

Президент Ирана Ибрахим Раиси обвинил главу США Джо Байдена в поддержке беспорядков в стране. Об этом сообщает агентство IRNA.

Так, Раиси заявил, что американский президент позволяет себе «разжигать хаос, террор и разрушения в другой стране». Кроме того, он отметил, что в США испытывают злость по поводу положительных нововведений в Иране и радуются возникающим проблемам.

В свою очередь, официальный представитель МИД Ирана Насер Канани указал, что Иран «слишком силен, чтобы уступить жестоким санкциям и абсурдным угрозам США», приводит его слова Shargh. Также он подчеркнул, что преступления США видны по всему миру.

Ранее в октябре президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон введет новые санкции против причастных к насилию в отношении мирных протестующих в Иране. Он также выразил обеспокоенность сообщениями об «усиливающемся насильственном подавлении мирных протестов в Иране, в том числе направленном против студентов и женщин, которые требуют равных прав и уважения человеческого достоинства».

16 сентября в Иране скончалась 22-летняя Махса Амини, которую избили за неподобающий внешний вид. Девушка приехала в Тегеран из Иракского Курдистана, чтобы навестить родственников. В городе ее задержал специальный отряд полицейских, следящий за соблюдением шариатских норм. Начальник полиции Большого Тегерана Сардар Хусейн Рахими назвал смерть девушки несчастным случаем. После этого иранки стали массово отрезать волосы и сжигать хиджабы.

В свою очередь, президент Ирана Ибрахим Раиси предупредил о решительном ответе на протесты. Кроме того, МИД республики обвинил США в организации массовых беспорядков из-за смерти девушки.