Президент Ирана заявил о решительном ответе на протесты в стране

Reuters: президент Ирана Раиси пообещал ответить на протесты из-за смерти Махси Амини

Иран должен решительно отреагировать на протесты, охватившие страну после смерти Махси Амини, задержанной полицией нравов. Об этом заявил президент республики Ибрахим Раиси, сообщает Reuters.

Агентство отмечает, что в стране проходят крупнейшие за последние годы протесты. Как стало известно, глава Ирана указал на необходимость проводить различие между протестом и нарушением общественного порядка и безопасности. Происходящие в стране события он назвал бунтом. В связи с этим он пообещал «разобраться с теми, кто выступает против безопасности и спокойствия страны».

По данным местного телевидения, за неделю беспорядков были убиты как минимум 41 человек. Отмечается, что протесты проходят в большинстве провинций Ирана.

16 сентября в Иране скончалась 22-летняя Махса Амини, которую избили за неподобающий внешний вид. Девушка приехала в Тегеран из Иракского Курдистана, чтобы навестить родственников. В городе ее задержал специальный отряд полицейских, следящий за соблюдением шариатских норм. В свою очередь, начальник полиции Большого Тегерана Сардар Хусейн Рахими назвал смерть девушки несчастным случаем.

После этого иранки стали массово отрезать волосы и сжигать хиджабы.