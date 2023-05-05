ООН назвала сроки встречи по зерновой сделке в Стамбуле

Офис генсека ООН: встреча по зерновой сделке пройдет в Стамбуле на следующей неделе

Встреча высокого уровня по зерновой сделке пройдет в Стамбуле на следующей неделе. Сроки проведения встречи назвал заместитель официального представителя генсекретаря ООН Фархан Хак, передает ТАСС.

«Представители ООН примут сегодня участие в техническом заседании, созванном по инициативе Турции для подготовки ко встрече высокого уровня, которая пройдет в Стамбуле на следующей неделе», — рассказал представитель международной организации.

Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что сделал предложение об улучшении зерновой сделки России, Украине и Турции. «Меня проинформировали, что Кремль изучает предложение и что ответ на мое предложение будет», — рассказал он.

Российские власти неоднократно отмечали, что положения сделки, которые касаются экспорта российского продовольствия и удобрений на мировые рынки, не выполняются. Вопрос о продлении черноморской инициативы пока не решен.