Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:26, 3 мая 2023Мир

Генсек ООН сделал предложение об улучшении зерновой сделки

Генсек ООН сделал предложение об улучшении зерновой сделки России, Украине и Турции

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что сделал предложение об улучшении зерновой сделки России, Украине и Турции. Его слова приводит РИА Новости.

Глава организации уточнил, что выступил с инициативой по расширению, улучшению и продлению черноморской инициативы. «Меня проинформировали, что Кремль изучает предложение и что ответ на мое предложение будет», — рассказал он.

Гутерриш добавил, что продолжает активно взаимодействовать с Москвой, Киевом и Анкарой по вопросу черноморских договоренностей. «Если вы спросите, оптимистичен ли я, я отвечу: я не оптимистичен, я не пессимистичен, я привержен», — заключил он. По словам генсека, ООН сделает все возможное для продления сделки, так как это полезно для мира.

Ранее официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что существуют риски срыва зерновой сделки и прекращения поставок продовольствия по зерновому коридору в случае, если встреча делегаций России, Украины и Турции 5 мая в Стамбуле не принесет результатов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Двух человек заметили на крыше Сенатского дворца перед взрывом дрона над Кремлем
Россиянку заподозрили в принуждении подростка наблюдать за ее сексом
Мужчина пошел в аптеку за лекарствами и пережил нападение медведя
Генерал назвал вероятные места пусков попытавшихся атаковать Кремль дронов
Названы 10 самых востребованных профессий в мире в ближайшие пять лет
В Подмосковье упал беспилотник
В США заявили об истощении американской военной машины из-за Украины
Стало известно о местонахождении Путина в момент атаки дронов на Кремль
Пригожин отреагировал на атаку украинских дронов на Кремль
В Госдуме увидели «настоящий повод к войне» после атаки дронов ВСУ по Кремлю
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.