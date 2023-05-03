Генсек ООН сделал предложение об улучшении зерновой сделки России, Украине и Турции

Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что сделал предложение об улучшении зерновой сделки России, Украине и Турции. Его слова приводит РИА Новости.

Глава организации уточнил, что выступил с инициативой по расширению, улучшению и продлению черноморской инициативы. «Меня проинформировали, что Кремль изучает предложение и что ответ на мое предложение будет», — рассказал он.

Гутерриш добавил, что продолжает активно взаимодействовать с Москвой, Киевом и Анкарой по вопросу черноморских договоренностей. «Если вы спросите, оптимистичен ли я, я отвечу: я не оптимистичен, я не пессимистичен, я привержен», — заключил он. По словам генсека, ООН сделает все возможное для продления сделки, так как это полезно для мира.

Ранее официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что существуют риски срыва зерновой сделки и прекращения поставок продовольствия по зерновому коридору в случае, если встреча делегаций России, Украины и Турции 5 мая в Стамбуле не принесет результатов.