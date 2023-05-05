В России 14-летние школьницы избили сверстницу из-за мальчика и попали на видео

В Ставрополе три 14-летние школьницы избили одноклассницу из-за мальчика

В Ставрополе 14-летние школьницы избили одноклассницу из-за мальчика. Нападение попало на видео, которое отец пострадавшей россиянки предоставил изданию «Блокнот Ставрополь».

На записи видно, как три девочки окружили сверстницу и в грубой форме с нецензурной бранью допрашивают ее о ссоре с мальчиком и его сестрой. «Мы тебя сейчас толпой загасим!» — говорит кто-то из присутствующих, после чего жертве начинают наносить удары по лицу и животу. Затем одна из нападавших берет школьницу за волосы, силой ставит на колени и начинает позировать перед камерой в позе победителя. После этого пострадавшую поднимают на ноги и наносят ей еще несколько ударов.

Отец жертвы рассказал изданию, что за неделю его дочь избивали три раза. Со слов мужчины, девочка заступилась за одноклассницу, но в результате сама стала объектом угроз физической расправы.

Следственное управление Следственного комитета России по Ставропольскому краю начало проверку видео с избиением, в ходе которой сотрудники ведомства выяснят обстоятельства произошедшего.

Ранее в Сокуре Новосибирской области подростки толпой напали на 13-летнего мальчика и жестоко избили. Издевательства российских школьников над сверстником попали на видео. На записи видно, как один из агрессоров кидает школьника через плечо, а затем под крики других детей избивает его руками и ногами, нанося удары по всему телу.