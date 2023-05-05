Российские подростки толпой напали на 13-летнего мальчика и попали на видео

В Новосибирской области подростки напали на 13-летнего мальчика и жестоко избили

В Сокуре Новосибирской области подростки толпой напали на 13-летнего мальчика и жестоко избили. Издевательства российских школьников над сверстником попали на видео, соответствующие кадры опубликовал портал VN.RU.

На появившемся видеоролике видно, как один подросток подходит к ребенку и кидает его через плечо, а затем избивает руками и ногами, нанося удары по всему телу. Толпа криками и смехом поддерживает агрессора. Пострадавший мальчик просит прекратить издевательства и корчится от боли.

Позже мать несовершеннолетнего рассказала, что к ее сыну сверстники приставали и раньше. Женщина написала заявление в полицию. Знакомая семьи отметила, что школьник спокойный, слабенький, поэтому и «получил ни за что».

По сведениям портала Ngs.ru, потасовка произошла еще в апреле. В ГУ МВД России по Новосибирской области подтвердили данную информацию, уточнив, что всех участников избиения удалось установить.

Видеоматериалы с издевательствами над 13-летним мальчиком также направили в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав Мошковского района, проводится расследование, подчеркнули в региональном министерстве образования.

3 мая сообщалось, что в городе Елизово Камчатского края подростки жестоко избили 14-летнего школьника из-за прошлого конфликта.