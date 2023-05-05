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16:17, 5 мая 2023Россия

Опубликована карта боевых действий на Украине

Минобороны России опубликовало карту боевых действий в зоне СВО на 5 мая

Фото: РИА Новости

Минобороны России во время ежедневного брифинга показало карту боевых действий на Украине в пятницу, 5 мая. Видео опубликовано в официальном Telegram-канале военного ведомства.

На карте отражены основные события, произошедшие в зоне проведения специальной военной операции (СВО) за последние сутки: передвижение сторон, места боестолкновений и зоны обстрелов.

Изображение: Минобороны РФ

За сутки на шести направлениях — купянском, краснолиманском, донецком, южнодонецком, запорожском и херсонском — российские войска ликвидировали до 630 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кроме того, Вооруженным силам (ВС) России удалось пресечь действия четырех украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) в Харьковской области и в Донецкой народной республике (ДНР).

Штурмовые отряды продолжили наступление в западной части Артемовска (украинское название города — Бахмут) при поддержке подразделений ВДВ. В районе населенного пункта Часов Яр в ДНР был уничтожен мост, по которому противник пытался подвезти боеприпасы и резервы в Артемовск.

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Помимо того, системы противовоздушной обороны (ПВО) в Херсонской области уничтожили два самолет Су-25 ВСУ. За сутки системам ПВО удалось перехватить 14 беспилотников в Харьковской и Запорожской областях, а также в Луганской народной республике (ЛНР) и ДНР.

По данным официального представителя Минобороны генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, с начала проведения СВО уничтожены 418 самолетов, 230 вертолетов, 3963 беспилотника, 421 зенитный ракетный комплекс, 8992 танка и других боевых бронированных машин, 1096 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4739 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 9986 единиц специальной военной автомобильной техники.

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Никита Абрамов
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