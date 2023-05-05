Начальник войск РХБЗ: к деятельности биолабораторий на Украине причастно Минэнерго США

Министерство энергетики США наряду с Пентагоном играет ключевую роль в организации военно-биологической деятельности на Украине. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Текст брифинга опубликовал официальный Telegram-канал Минобороны России.

Кириллов сообщил о координирующей роли чиновников американского энергетического ведомства во всей деятельности американских биолабораторий. В частности, бывший сотрудник Тихоокеанской северо-западной национальной лаборатории профессор Ричард Веллер курировал реализацию проектов по изучению заболеваний, передающихся от животных к человеку.

Помимо этого, начальник войск РХБЗ рассказал о тесных связях сотрудников Минэнерго США как с Пентагоном, так и с действующими на Украине организациями, вовлеченными в исследовательскую деятельность в области биотехнологий.

Министерство энергетики США напрямую участвовало в реализации десятков проектов двойного назначения, подчеркнул Кириллов. Эти программы нацелены на изучение генетической изменчивости в зонах радиоактивного заражения и на выяснение механизмов распространения опасных инфекций, добавил он.