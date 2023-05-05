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17:40, 5 мая 2023Россия

Минобороны сообщило о вербовке США специалистов по оружию массового поражения

Начальник войск РХБЗ: США вербовали на Украине специалистов по оружию массового поражения

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Министерство энергетики США вербовало специалистов по оружию массового поражения, которые ранее работали на Украине. Такую версию выдвинул начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов, его цитирует ТАСС.

Кириллов ссылается на заявления директора Управления научных исследований Министерства энергетики США Джона Стивена Бинкли, которые тот делал в начале апреля прошлого года.

«Представленный документ подтверждает, что одним из направлений деятельности Министерства энергетики является вербовка ранее работавших на Украине специалистов, имеющих опыт и знания в области оружия массового поражения», — заявил представитель Минобороны России.

Ранее Минобороны России отчитывалось об остановке военно-биологических программ США на Украине. В июле Минобороны опубликовало данные о работе биолабораторий на Украине, согласно которым страна является полигоном для испытаний биологического оружия Германии и США. Тогда Кириллов заявлял, что часть экспериментов ставилась на солдатах Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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Варвара Кошечкина
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