Клинтон признался в предчувствии СВО за 11 лет до ее начала

Экс-президент США Клинтон: уже в 2011 году знал, что СВО является вопросом времени

Бывший президент США Билл Клинтон утверждает, что уже в 2011 году предчувствовал, что следует ожидать начала боевых действий на территории Украины. Его слова приводит газета Financial Times.

По словам экс-лидера Соединенных Штатов, после встречи с президентом России Владимиром Путиным в Давосе — за 11 лет до начала СВО — он полагал, что военная операция на Украине является «лишь вопросом времени».

«Владимир Путин сказал мне в 2011 году, за три года до того, как он взял Крым, что он не согласен с документом, который я заключил с (экс-президентом РФ) Борисом Ельциным», — рассказал Клинтон. Он добавил, что Путин был возмущен Будапештским меморандумом и настаивал на гарантиях безопасности для России.

МИД России обвинял в нарушении Будапештского соглашения Украину и США. Киев же считает, что Москва нарушает его условия с 2014 года, с момента присоединения Крыма и начала конфликта в Донбассе.