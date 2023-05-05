Клинтон признался в предчувствии СВО за 11 лет до ее начала
Бывший президент США Билл Клинтон утверждает, что уже в 2011 году предчувствовал, что следует ожидать начала боевых действий на территории Украины. Его слова приводит газета Financial Times.
По словам экс-лидера Соединенных Штатов, после встречи с президентом России Владимиром Путиным в Давосе — за 11 лет до начала СВО — он полагал, что военная операция на Украине является «лишь вопросом времени».
«Владимир Путин сказал мне в 2011 году, за три года до того, как он взял Крым, что он не согласен с документом, который я заключил с (экс-президентом РФ) Борисом Ельциным», — рассказал Клинтон. Он добавил, что Путин был возмущен Будапештским меморандумом и настаивал на гарантиях безопасности для России.
МИД России обвинял в нарушении Будапештского соглашения Украину и США. Киев же считает, что Москва нарушает его условия с 2014 года, с момента присоединения Крыма и начала конфликта в Донбассе.