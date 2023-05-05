Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:35, 5 мая 2023Мир

Клинтон признался в предчувствии СВО за 11 лет до ее начала

Экс-президент США Клинтон: уже в 2011 году знал, что СВО является вопросом времени

Фото: Kurita Kaku / Gamma-Rapho / Getty Images

Бывший президент США Билл Клинтон утверждает, что уже в 2011 году предчувствовал, что следует ожидать начала боевых действий на территории Украины. Его слова приводит газета Financial Times.

По словам экс-лидера Соединенных Штатов, после встречи с президентом России Владимиром Путиным в Давосе — за 11 лет до начала СВО — он полагал, что военная операция на Украине является «лишь вопросом времени».

«Владимир Путин сказал мне в 2011 году, за три года до того, как он взял Крым, что он не согласен с документом, который я заключил с (экс-президентом РФ) Борисом Ельциным», — рассказал Клинтон. Он добавил, что Путин был возмущен Будапештским меморандумом и настаивал на гарантиях безопасности для России.

МИД России обвинял в нарушении Будапештского соглашения Украину и США. Киев же считает, что Москва нарушает его условия с 2014 года, с момента присоединения Крыма и начала конфликта в Донбассе.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
На опорах ЛЭП в Тверской области нашли шесть взрывных устройств
Львовского бизнесмена обвинили в поставках премиум-автомобилей в Россию
Приграничный российский регион обстреляли со стороны Украины
Описаны технические особенности российских «поездов смерти»
Перечислены признаки повышенного риска раннего колоректального рака
ЧВК «Вагнер» планировала взять Артемовск к 9 мая. Почему теперь Пригожин хочет покинуть город?
Раскрыта сумма штрафов за запуск квадрокоптеров в Москве
Клинтон признался в предчувствии СВО за 11 лет до ее начала
Лавров заявил о подошедшем к опасной черте мире и вспомнил холодную войну
Россиянка впала в кому из-за выпитого натощак энергетика
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.