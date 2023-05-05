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07:13, 5 мая 2023Из жизни

Порномодель придумала оригинальный способ отвадить пристающих мужчин

Модель OnlyFans из Австралии отвадила пристающих мужчин фальшивым обручальным кольцом
Микаэла Теста

Микаэла Теста. Кадр: Isaac Butterfield / YouTube

Модель OnlyFans из Австралии, уставшая от пристающих мужчин, придумала оригинальный способ их отвадить. На ее видео в TikTok обратило внимание австралийское издание The Sunday Times.

23-летняя Микаэла Теста рассказала, что отправилась на выходные с подругами на индонезийский остров Бали, однако поездку омрачило поведение других отдыхающих. «Меня и подруг настолько часто домогались в барах и ночных клубах, что мы решили купить фальшивые обручальные кольца, чтобы можно было просто поднять руку и сказать: "Отвянь"», — рассказала порномодель.

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Теста заявила, что, увидев обручальное кольцо на ее пальце, желающие познакомиться сразу же оставляли ее в покое. Она уверена, что так происходит из-за того, что мужчины уважают других мужчин намного больше, чем женщин.

Подписчикам модели понравилась эта идея. «Уловка с кольцом действительно работает! Отличный совет путешественницам!» — написала одна из них.

Ранее сообщалось, что популярная модель OnlyFans из Великобритании едва не погибла после фотосессии, устроенной на пляже. Женщина делала снимки и не заметила, что начался прилив.

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Никита Савин
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