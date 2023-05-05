Порномодель придумала оригинальный способ отвадить пристающих мужчин

Модель OnlyFans из Австралии отвадила пристающих мужчин фальшивым обручальным кольцом

Модель OnlyFans из Австралии, уставшая от пристающих мужчин, придумала оригинальный способ их отвадить. На ее видео в TikTok обратило внимание австралийское издание The Sunday Times.

23-летняя Микаэла Теста рассказала, что отправилась на выходные с подругами на индонезийский остров Бали, однако поездку омрачило поведение других отдыхающих. «Меня и подруг настолько часто домогались в барах и ночных клубах, что мы решили купить фальшивые обручальные кольца, чтобы можно было просто поднять руку и сказать: "Отвянь"», — рассказала порномодель.

Теста заявила, что, увидев обручальное кольцо на ее пальце, желающие познакомиться сразу же оставляли ее в покое. Она уверена, что так происходит из-за того, что мужчины уважают других мужчин намного больше, чем женщин.

Подписчикам модели понравилась эта идея. «Уловка с кольцом действительно работает! Отличный совет путешественницам!» — написала одна из них.

Ранее сообщалось, что популярная модель OnlyFans из Великобритании едва не погибла после фотосессии, устроенной на пляже. Женщина делала снимки и не заметила, что начался прилив.