Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:57, 5 мая 2023Мир

В Китае усилят контроль партии над экономикой страны

Bloomberg: Си Цзиньпин пообещал усилить контроль Коммунистической партии над экономикой
Си Цзиньпин

Си Цзиньпин. Фото: Petrov Sergey / news.ru via globallookpress.com

Председатель Китая Си Цзиньпин пообещал усилить контроль Коммунистической партии над экономикой страны. Об этом 5 мая сообщает Bloomberg.

Центральная комиссия по финансовым и экономическим вопросам должна «продолжать играть свою роль в определении основной экономической политики», отметил политик на первом заседании группы в пятницу. Си Цзиньпин, возглавляющий комиссию, пообещал укрепить и улучшить «централизованное и единое руководство» партии экономической работой.

Как указали журналисты, политик планирует усилить влияние партии во всех сферах жизни страны. Он также настаивает на качественном росте экономики, который ставит во главу угла повышение внутреннего спроса, модернизацию промышленного сектора.

Как пишет агентство, китайские власти пообещали ускорить создание «полноценной, передовой и безопасной» современной промышленной системы для сохранения стратегических преимуществ в будущем развитии и международной конкуренции. Глава КНР также подчеркнул необходимость приложить больше усилий для достижения основных технологических прорывов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Кадыров обратился к Шойгу после слов Пригожина об Артемовске
Минобороны раскрыло данные о зарплатах контрактников в зоне СВО
В ДНР сообщили об улучшении позиций России на трех направлениях
Массажисты пожаловались в сети на желающих оргазмов клиентов
Американский разведчик заявил о конце однополярного мира
В Китае усилят контроль партии над экономикой страны
Опубликован проект о создании единого реестра воинского учета в России
В Москве рогатых «легенд Бутова» застали за поеданием кустов
Турция закрыла воздушное пространство для самолета Пашиняна
Израиль захотел восстановить отношения с Саудовской Аравией с помощью США
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.