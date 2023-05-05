В Китае усилят контроль партии над экономикой страны

Bloomberg: Си Цзиньпин пообещал усилить контроль Коммунистической партии над экономикой

Председатель Китая Си Цзиньпин пообещал усилить контроль Коммунистической партии над экономикой страны. Об этом 5 мая сообщает Bloomberg.

Центральная комиссия по финансовым и экономическим вопросам должна «продолжать играть свою роль в определении основной экономической политики», отметил политик на первом заседании группы в пятницу. Си Цзиньпин, возглавляющий комиссию, пообещал укрепить и улучшить «централизованное и единое руководство» партии экономической работой.

Как указали журналисты, политик планирует усилить влияние партии во всех сферах жизни страны. Он также настаивает на качественном росте экономики, который ставит во главу угла повышение внутреннего спроса, модернизацию промышленного сектора.

Как пишет агентство, китайские власти пообещали ускорить создание «полноценной, передовой и безопасной» современной промышленной системы для сохранения стратегических преимуществ в будущем развитии и международной конкуренции. Глава КНР также подчеркнул необходимость приложить больше усилий для достижения основных технологических прорывов.