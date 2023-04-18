Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
14:34, 18 апреля 2023Экономика

Китайская экономика рекордно выросла

ВВП Китая в первом квартале 2023 года вырос на 4,5%

Фото: Tingshu Wang / Reuters

Валовой внутренний продукт (ВВП) Китая в первом квартале вырос на 4,5 процента в годовом выражении. Об этом сообщило Национальное бюро статистики страны.

Рост ВВП оказался выше ожиданий опрошенных Reuters аналитиков в 4 процента, и стал рекордным с первого квартала прошлого года, когда он увеличился на 4,8 процента. При этом по сравнению с предыдущим кварталом показатель прибавил 2,2 процента. Агентство также сообщило о скачке розничных продаж в марте на 10,6 процента на фоне роста сектора онлайн-торговли. За то же время объем промышленного производства в Китае вырос на 3,9 процента, что чуть ниже прогноза экспертов в 4 процента.

Экономический рост Китая оказался в центре мирового внимания после отмены строгих ограничений, которые действовали почти три года из-за пандемии COVID-19. В 2022 году экономика страны выросла на 3 процента, что меньше официального целевого показателя Пекина в размере 5,5 процента. На 2023 год правительство установило целевой показатель роста ВВП на уровне 5 процентов.

Материалы по теме:
Россияне массово скупают китайский юань. Сможет ли он стать альтернативой доллару?
Россияне массово скупают китайский юань.Сможет ли он стать альтернативой доллару?
10 марта 2023
Население Китая сократилось впервые за 60 лет. Как потеря рабочих рук грозит уничтожить одну из крупнейших экономик мира?
Население Китая сократилось впервые за 60 лет.Как потеря рабочих рук грозит уничтожить одну из крупнейших экономик мира?
10 апреля 2023

Главный экономист по Китаю Goldman Sachs Хуэй Шань заявил, что текущий темп восстановления китайской экономики после отмены ограничений позволяет банку сохранить свой годовой оптимистичный прогноз роста в 6 процентов. Эксперт банковской группы ING Айрис Панг считает реалистичным официальный целевой показатель КНР по ВВП, так как правительство будет использовать дополнительные стимулы для привлечения инвестиций в инфраструктуру и увеличения потребления.

Ранее сообщалось, что индекс Мосбиржи побил годовой рекорд. Эксперты считают, что «голубые фишки» российского фондового рынка продолжают дорожать на фоне улучшения внешней конъюнктуры и хорошей статистики по росту ВВП Китая.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Влада Горячева
Обсудить
Последние новости
В Кремле объяснили отсутствие Герасимова и Шойгу в поездке Путина в зону СВО
Концерт Jah Khalib в Санкт-Петербурге отменили после требований депутата
Футболисты устроили массовую драку после матча чемпионата Узбекистана
Власти Японии поборются с бюрократией с помощью ChatGPT
Москвичка вспомнила о самых ярких происшествиях в столичной алкогольной Яме
Британский экс-министр заявил о расколе в мире из-за позиции Запада по Украине
Арест американского журналиста Гершковича по делу о шпионаже признан законным
В ЛНР заработает мобильный интернет
Стилистка раскрыла россиянам действенные способы отрастить волосы
Дума приняла закон о расширении полномочий президента России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.