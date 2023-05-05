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11:11, 5 мая 2023Мир

В бундестаге раскритиковали присуждение Зеленскому премии Карла Великого

Депутат бундестага Вагенкнехт раскритиковала присуждение Зеленскому премии Карла Великого

Фото: Yves Herman / Reuters

Депутат бундестага от Левой партии Сара Вагенкнехт раскритиковала присуждение президенту Украины Владимиру Зеленскому премии Карла Великого. Свою позицию политик озвучила в беседе с немецким изданием Die Welt.

По ее словам, неправильно, что Зеленский получит международную премию. «Каждый, кто получает премию Карла Великого, должен сделать все возможное, чтобы война на Украине закончилась путем переговоров и компромиссного мира», — пояснила она.

Вагенкнехт добавила, что было бы хорошо, если бы канцлер ФРГ Олаф Шольц «убедил Зеленского допустить со своей стороны такой путь» решения конфликта.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский впервые после начала спецоперации приедет в Германию и посетит Берлин 13 мая. Там он встретится с канцлером Германии Олафом Шольцем. Также украинского лидера наградят Премией имени Карла Великого, которая присуждается лидерам, проявившим себя в заботе о Европе.

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Варвара Кошечкина
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