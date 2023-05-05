Диверсанты заложили взрывное устройство под линиями электропередачи в Саратове

Диверсанты заложили самодельное взрывное устройство под линиями электропередачи в Саратове

Диверсанты заложили самодельное взрывное устройство (СВУ) под линиями электропередачи (ЛЭП) в Саратове, сообщает Telegram-канал SHOT.

Вечером в четверг, 4 мая, СВУ заметил местный житель. Он позвонил в правоохранительные органы. Приехавшие на место сотрудники экстренных служб обнаружили под ЛЭП две бутылки с неизвестным веществом, а также пакет с проводами, батарейкой и микросхемой. Взрывное устройство было уничтожено.

ЛЭП, под которой СВУ было спрятано, обеспечивает электричеством два района Саратова — Ленинский и Гагаринский. Силовики разыскивают диверсантов.

Ранее 3 мая сообщалось, что саперы занялись разминированием взрывных устройств на ЛЭП в Тверской области.