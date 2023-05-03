Силовые структуры
Саперы занялись разминированием взрывных устройств на ЛЭП в Тверской области
«112»: в Тверской области обнаружили четыре взрывных устройства на опорах ЛЭП
Начало событий в новости Силовики нашли на опорах ЛЭП в российском регионе похожие на мины предметы
В Тверской области обнаружены четыре взрывных устройства на опорах линий электропередач (ЛЭП). Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Одна из мин находилась у дороги рядом с поселком Мишкино. Коробку с проводами неизвестные прикрепили к металлической конструкции на высоте нескольких метров. Прибывшие на место силовики отыскали еще три коробки на соседних опорах ЛЭП.
Разминированием занялись саперы.
Ранее 3 мая сообщалось, что в Гатчинском районе Ленинградской области сотрудники Росгвардии нашли на опорах линий электропередач (ЛЭП) шесть предметов, внешне похожих на взрывные устройства. Есть предположения, что это мины. Для проверки на место выехали сотрудники ФСБ, полиции, прокуратуры и группы разминирования.