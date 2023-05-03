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17:53, 3 мая 2023Силовые структуры

Силовики нашли на опорах ЛЭП в российском регионе похожие на мины предметы

В Ленобласти на опорах ЛЭП росгвардейцы нашли 6 предметов, похожих на взрывные устройства

Фото: Telegram-канал 112

В Гатчинском районе Ленинградской области сотрудники Росгвардии нашли на опорах линий электропередач (ЛЭП) шесть предметов, внешне похожих на взрывные устройства. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Есть предположения, что это мины. Для проверки на место выехали сотрудники ФСБ, полиции, прокуратуры и группы разминирования.

2 мая в Брянской области неизвестные подорвали железнодорожное полотно. Три взрыва произошли в момент прохождения грузового состава. Порядка 20 вагонов сошли с путей в результате диверсии. По предварительной информации, пострадавших и открытого горения нет. Движение на участке Снежетьская — Белые Берега приостановлено.

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Любовь Ширижик
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