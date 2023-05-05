Звезда клипа Animal Джаz раскрыла секрет похудения на 15 килограммов

Звезда клипа Animal Джаz Валерия Абовян похудела на 15 килограммов посредством тренировок

Звезда клипа «Три полоски» петербургской рок-группы Animal Джаz Валерия Абовян (ранее Красикова) раскрыла секрет похудения после рождения ребенка. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Женщина отметила, что во время беременности позволяла себе любую желаемую еду и набрала 20 килограммов. Впоследствии ей удалось сбросить около 15 килограммов в течение трех месяцев. «12 килограммов ушли почти сразу и легко, а остальные три только после подключения спорта и корректировки питания», — отметила героиня популярного музыкального видео.

Так, по словам Абовян, для достижения данного результата она тренировалась дома по 30-40 минут три раза в неделю, начала пить больше воды и на 80 процентов сократила употребление сладкого, мучного и глютена. Кроме того, изменить фигуру помогли массаж сухой щеткой и использование скрабов и масел для тела.

«До лета осталось немного, а это очень сильная мотивация продолжать в том же духе, чтобы влезть в свою старую любимую одежду», — пояснила автор поста.

В апреле американская супермодель Джиджи Хадид раскрыла секрет стройности со словами «получаю удовольствие от еды». Так, в беседе с журналистами 27-летняя манекенщица рассказала, что стала замечать, как доедает за дочерью Кхай оставшуюся пищу. Кроме того, знаменитость призналась, что ее любимым напитком является кока-кола.