Модель Джиджи Хадид рассказала, что получает удовольствие от комфортной для нее еды

Американская супермодель Джиджи Хадид раскрыла секрет стройности со словами «получаю удовольствие от еды». Соответствующий материал появился на сайте издания InStyle.

Так, в беседе с журналистами 27-летняя манекенщица рассказала, что стала замечать, как доедает за дочерью Кхай оставшуюся еду. «С тех пор как я стала мамой, я обнаружила, что полностью ем все, что осталось от Кхаи: блины, куриные наггетсы. Я думаю, что жизнь — это баланс, и иногда мне очень хочется салата, но иногда я хочу ребрышек и кока-колы», — пояснила она.

Кроме того, знаменитость призналась, что ее любимым напитком является кока-кола. Вдобавок она отметила, что получает большое удовольствие от того, что может не ограничивать себя в еде. «Как и на этой неделе, я ела самосу и пила кока-колу, и я просто чувствую, что это связывает меня воедино, где бы я ни была. Итак, жизнь — это баланс, и я действительно получаю удовольствие от комфортной еды, угощений и тому подобного», — высказалась она.

В феврале Джиджи Хадид снялась в откровенном наряде для нового номера журнала Vogue Netherlands. На одном из кадров она запечатлена в банке из-под газировки. Для образа модель примерила прозрачное платье со стразами, сквозь ткань которого видно ее обнаженную грудь и синие трусы с завязками в красно-белую полоску.