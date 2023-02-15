Джиджи Хадид снялась в прозрачном наряде для журнала Vogue

Модель Джиджи Хадид снялась в прозрачном платье со стразами для журнала Vogue

Американская супермодель Джиджи Хадид снялась в откровенном наряде для нового номера журнала Vogue Netherlands. Соответствующие снимки появились на ее странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

27-летняя манекенщица опубликовала серию фото со съемки. На одном из кадров она запечатлена в банке из-под газировки. Для образа Хадид примерила прозрачное платье со стразами, сквозь ткань которого видно ее обнаженную грудь и синие трусы с завязками в красно-белую полоску.

В макияже визажисты сделали акцент на натуральность, немного подведя глаза черным карандашом и нанеся на губы нюдовую помаду. Стилисты, в свою очередь, распустили ее волосы и уложили их в локоны.

В ноябре 2022 года Джиджи Хадид приняла участие в рекламе купальников бренда Frankies Bikinis. Модель разместила в соцсетях фото, на котором она позирует у бензоколонки. Манекенщица примерила трусы голубого цвета, оформленные завязками по бокам, а обнаженную грудь прикрыла водонапорным шлангом, обернув его вокруг себя три раза.