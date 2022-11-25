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08:00, 25 ноября 2022Ценности

Джиджи Хадид снялась топлес для рекламы купальников

Супермодель Джиджи Хадид снялась топлес для рекламы купальников бренда Frankies Bikinis

Фото: @gigihadid

Американская супермодель Джиджи Хадид снялась топлес для рекламы купальников бренда Frankies Bikinis. Соответствующим снимком она поделилась на своей странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Знаменитость разместила в сторис фото, на котором она позирует у бензоколонки. Для съемки 27-летняя манекенщица примерила трусы голубого цвета, оформленные завязками по бокам, а обнаженную грудь прикрыла водонапорным шлангом, обернув его вокруг себя три раза. Вдобавок звезда распустила свои волосы и уложила их в небрежные локоны.

Известно, что в апреле супермодель представила собственную коллекцию купальников, созданную совместно с дизайнером и основательницей марки Франческой Айелло.

В августе Джиджи Хадид показала лицо без макияжа и порадовала фанатов. Знаменитость поделилась серией фото, на которых она позирует перед камерой, лежа в постели, в черных джинсах и топе из полупрозрачной ткани. При этом она дополнила свой образ золотым чокером, украшенным камнями, и распустила волосы. Кроме того, на кадрах видно, что на лице манекенщицы полностью отсутствует косметика.

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Мария Винар
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