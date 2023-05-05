Минобороны РФ сообщило об ударе авиации по иностранным инструкторам на Украине

Группа «Запад»: ВС РФ ударили по пункту иностранных инструкторов в Черниговской области

Российская оперативно-тактическая авиация нанесла удар по пункту дислокации иностранных инструкторов украинских сил в Черниговской области. Об этом сообщил глава пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский, передает РИА Новости.

Как рассказал Зыбинский, удар был нанесен по пункту дислокации иностранных инструкторов, а также личного состава, вооружения и военной техники 163-го отдельного батальона 119-й отдельной бригады территориальной обороны Украины около населенного пункта Лизуновка.

Помимо этого, российские силы уничтожили две диверсионно-разведывательные группы, а также сорвали четыре попытки ротации подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) около населенных пунктов Каменка, Новомлынск, Тиньковка в Харьковской области, а также близ Стельмаховки в ЛНР, добавил Зыбинский.