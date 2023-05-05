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05:54, 5 мая 2023Интернет и СМИ

В Китае заявили о пересечении Украиной красной черты после атаки на Кремль

Global Times: инцидент с атакой дронов на Кремль пересек красную черту украинского кризиса

Фото: Ostorozhno Novosti / Reuters

Атака на Кремль с помощью дронов стала красной чертой украинского кризиса. Об этом заявила китайская газета Global Times.

«За более чем год конфликта на Украине, ни одна из сторон не предпринимала попытки атаковать правительственные учреждения», — отмечается в статье. Как считают эксперты, теперь же правительственные здания Украины могут стать мишенью.

Эксперт Института изучения России, Восточной Европы и Центральной Азии при Китайской академии общественных наук Ван Сяоцюань предположил, что за атакой могли стоять украинские экстремисты. Кроме того, он допустил, что атака была проведена при помощи или даже поощрении со стороны международных гегемонистских сил.

3 мая стало известно о попытке Вооруженных сил Украины атаковать Кремль дронами. Налет был совершен ночью и пресечен системами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). В Кремле сочли эти действия спланированной террористической акцией и покушением на президента России Владимира Путина.

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Марина Совина
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