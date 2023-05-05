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14:19, 5 мая 2023Среда обитания

Назван день окончания аномальных холодов в Москве

Синоптик Леус заявил о возвращении тепла 9 мая

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Аномальные холода в Москве и области закончатся во вторник, 9 мая, дневные температуры могут подняться до 14-16 градусов. Следующая короткая рабочая неделя, которая начнется 10 мая, будет достаточно сухой и с повышением температуры. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Самый холодный день в Москве и области будет в субботу, 6 мая. Температура не поднимется выше 6-8 градусов, ночью ожидаются заморозки, дождь и мокрый снег. В воскресенье, 7 мая погода начнется меняться: осадки прекратятся, облаков станет меньше, температура начнет постепенно повышаться, хотя ночные заморозки продолжатся», — сказал Леус.

Днем в понедельник, 8 мая, по словам синоптика, дневные температуры поднимутся до 11-13 градусов, а 9 мая — до 14-16 градусов.

«Неприятный холодный ветер ожидается только в субботу, дальше он стихнет. Короткая рабочая неделя начнется сухой погодой и повышением температуры», — заключил собеседник «Ленты.ру».

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд объяснил, что резкое похолодание в Москве ожидается из-за прихода генетически холодных воздушных масс с севера. Он также добавил, что майская погода всегда характеризуется переменчивостью.

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Наталия Белова
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