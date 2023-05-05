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08:40, 5 мая 2023Наука и техника

Россиянам напомнили о полутеневом затмении Луны

Россияне увидят полутеневое затмение Луны 5 мая

Фото: Reuters

Московский планетарий напомнил россиянам о полутеневом затмении Луны, которое можно будет наблюдать почти на всей территории страны 5 мая. Об этом сообщается на сайте заведения.

Луна пройдет через полутень Земли с 18:14 до 22:31 по московскому времени. «Оно будет достаточно глубоким, но очень слабым лунным затмением, так как Луна пройдет только около края тени Земли, всегда оставаясь в ее полутени», — пояснили в планетарии. Максимальное погружение спутника в полутень Земли произойдет в 20:23 по московскому времени. Полутеневая фаза при этом составит 0,96, то есть почти весь лунный диск окажется в земной полутени.

Помимо территории России, природное явление можно будет наблюдать из Антарктиды, большей части Азии, из Южной и Восточной Европы, Австралии, Африки, а также в акваториях Тихого, Атлантического, Индийского океанов.

При таком типе затмения Луна проходит через внешнюю область земной тени. Яркость спутника уменьшается, однако сам лунный диск остается освещенным.

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Марина Совина
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