Горничная скрыла беременность от хозяйки дома и неожиданно родила на работе

Домработница в Сингапуре родила на работе после отрицательного теста на беременность

Индонезийка, которая работала горничной у жительницы Сингапура, скрыла беременность от хозяйки дома и внезапно родила на работе. Об этом сообщает Asia One.

Женщина по имени Юн наняла 37-летнюю Ренни Ангграени в качестве домработницы. Через два месяца министерство труда напомнило нанимательнице, что ее работница должна пройти медицинский осмотр. Юн, занятая работой, попросила Ангграени самостоятельно посетить клинику. Результаты обследования показали, что женщина здорова, а ее тест на беременность оказался отрицательным. Согласно законодательству Сингапура, наемные работницы обязаны уведомлять нанимателей о беременности.

Спустя несколько дней горничная неожиданно пожаловалась на боль в животе. Юн предложила ей воспользоваться мазью и отдохнуть, но вскоре состояние здоровья женщины ухудшилось, и хозяйка дома вызвала скорую помощь. На следующий день Юн позвонили из больницы и сообщили, что ее домработница родила девочку.

Юн рассказала, что Ангграени всегда была полной и носила свободную одежду, так что внешне беременность было трудно распознать. Хозяйка дома заявила, что не верит, будто ее домработница не знала о беременности, так как у нее уже есть дети. После выписки из больницы горничная вернулась в дом Юн на один день. Она извинилась и призналась, что ребенок — от ее мужа-индонезийца.

Юн заподозрила, что Ангграени предоставила ей подложные результаты медицинского обследования. «Я жалею, что доверилась ей и разрешила пройти обследование самой. Если бы я сопроводила ее, то узнала бы о беременности», — заявила она. Нанимательнице пришлось потратить около двух тысяч сингапурских долларов (116,4 тысячи рублей) на медицинские расходы помощницы. Юн надеется, что агентство по подбору персонала поможет ей возместить эти расходы.

Агентство направило Ангграени в посольство Индонезии. Мать и дочь уже вернулись домой.

Журналисты связались с клиникой, которая проводила обследование. Врач заявил, что Ангграени сдала тест мочи, но результаты действительно не показали, что она беременна. Он отметил, что это первый случай в его практике, когда пациентка родила через три месяца после отрицательного теста на беременность.

Ранее сообщалось, что жительница штата Джорджия, США, приняла беременность за запор и внезапно родила здорового сына, сидя на унитазе. Она не заметила задержки менструации, не чувствовала шевелений ребенка, а живот не увеличился в размерах.

