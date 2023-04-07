Женщина приняла беременность за запор и внезапно родила в туалете

New York Post: в США не знавшая о беременности женщина родила здорового сына в туалете

34-летняя Марла Макинтайр из штата Джорджия, США, приняла беременность за запор и внезапно родила здорового сына, сидя на унитазе. Об этом сообщает New York Post.

Женщина утверждает, что не знала о беременности на протяжении всего срока. Макинтайр не заметила задержки менструации, она не чувствовала шевелений ребенка, а живот не увеличился в размерах. «Я просто выглядела так, будто съела большой буррито», — рассказывает она.

В январе 2023 года женщина начала мучиться от болей в животе и запоров и обратилась к врачу. Тот предположил, что ее симптомы связаны с удалением желчного пузыря в возрасте 23 лет. Спустя месяц у женщины начались схватки. Она была уверена, что чувствует сильную боль из-за запора, поэтому отправилась в туалет. По словам отца Макинтайр, с которым она живет, он слышал, как она кричала от боли каждые 20 минут. «Потом перерывы между приступами стали немного короче... Сейчас я понимаю, что это были схватки. Но в то время мы этого не подозревали», — вспоминает он.

Женщина начала тужиться и в какой-то момент почувствовала, как из нее что-то вывалилось. Она заглянула в унитаз и поняла, что только что родила ребенка. «Я такая: "Боже, папа, это ребенок!" Я была напугана до смерти», — говорит она. Отец Макинтайр прибежал на помощь, вытащил внука из унитаза и очистил его дыхательные пути, чтобы тот начал дышать.

Спустя 20 минут приехала бригада скорой помощи. После осмотра медики сообщили, что ребенок и мать абсолютно здоровы. Новорожденного мальчика, вес которого при рождении составил 2,2 килограмма, назвали Атлас Коэн Макинтайр. Женщина отметила, что ребенок вовремя появился на свет: через два дня она бы отправилась с друзьями на музыкальный фестиваль. «Если бы я родила его в туалетной кабинке на фестивале, не знаю, выжил ли бы кто-нибудь из нас», — отмечает она.

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