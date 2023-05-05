Малышева дала совет для избежания тошноты в машине

Малышева дала совет во избежание тошноты в машине не смотреть в гаджет и на мелкие объекты

Врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева и ее соведущий, кардиолог Герман Гандельман, дали совет для избежания тошноты в машине. Специалисты рекомендовали не смотреть в дороге в гаджет и на мелкие объекты в окне автомобиля. Выпуск доступен на платформе Rutube.

Медики рассказала, что существует несколько систем в организме человека, которые отвечают за равновесие: зрительная система, вестибулярный аппарат и рецепторы, которые находятся в мышцах и сухожилиях. «Когда наши системы равновесия друг друга не понимают, нас начинает тошнить», — объяснил Гандельман. Малышева добавила, что тошноту вызывает мелькание перед глазами, а также использование телефона в дороге.

«Самый лучший вариант — смотрите прямо по ходу движения. Желательно не фиксируйте ни на чем взгляд, если захотите зафиксировать — смотрите на очень большие стационарные объекты», — объяснил Гандельман. «Увидели плакат — на него посмотрите и взглядом его можете проводить. Самое главное, чтобы вы не видели мелкие чередующиеся объекты в окнах», — отметила Малышева. Для избежания тошноты в автомобиле врачи рекомендовали не заниматься лишними делами и посоветовали слушать аудиокниги или музыку.

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