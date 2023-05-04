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19:56, 4 мая 2023Интернет и СМИ

Малышева предупредила об опасности популярного в сети способа борьбы с храпом

Врач Малышева назвала заклеивание рта храпящему ребенку опасным способом борьбы с храпом

Фото: tommaso79 / Shutterstock / Fotodom

Врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева и ее соведущий, кардиолог Герман Гандельман, предупредили об опасности популярного в сети способа борьбы с храпом. Специалисты рассказали, что тейпирование рта храпящему ребенку может привести к летальному исходу. Выпуск доступен на платформе Rutube.

Медики назвали ненормальным распространившийся в сети тренд, который предполагает заклеивание рта для избавления от храпа. «В случае с детьми — это недопустимо, храп у детей — признак аденоидов. Надо не рот заклеивать, а идти к врачу», — отметила Малышева.

По словам Гандельмана, храп указывает на проблемы в верхних дыхательных путях или аллергический ринит. «Ребенок храпеть не должен, храпит — к врачу, а пока не дошли до врача, послушайте храп своего ребенка. Вы себе благополучную ночь устраиваете, а для ребенка это риски погибнуть», — добавила Малышева.

Ранее в TikTok распространился тренд под названием Mouthtaping (в переводе с английского — заклеивание рта). Пользователи утверждают, что тейпирование рта перед сном помогает избавиться от храпа, а также от неприятного запаха изо рта, болезней десен и кариеса.

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Олег Давыдов
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