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09:47, 5 мая 2023Ценности

Раскрыт секрет моложавой внешности Меган Маркл

Визажист Сара Амелия Фогг: Меган Маркл расчесывает брови вверх, чтобы выглядеть молодо

Фото: Peter Dejong / AP

Визажист Сара Амелия Фогг раскрыла секрет моложавой внешности супруги принца Гарри Меган Маркл. Соответствующий материал появился на сайте издания Express.co.uk.

В интервью с журналистами специалистка рассказала, что у 41-летней знаменитости от природы темные густые брови, и они выглядят очень ухоженными. «У них великолепный, естественно высокий изгиб, который производит эффект мгновенной подтяжки глаз», — отметила Фогг.

По словам эксперта, королевская особа всегда тщательно расчесывает свои брови. «К сожалению, с возрастом наша надбровная дуга опускается вниз. Расчесывание волосков вверх является ключевым фактором, если вы стремитесь к приподнятым скульптурным бровям», — объяснила собеседница издания.

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Кроме того, Фогг уточнила, что в макияже актриса прибегает к технике омбре с целью придать бровям больше густоты. «Глядя на приподнятые брови Меган, я бы сказала, что она аккуратно заполняет их легкой пудрой, имитируя омбре. Это значимый фактор, благодаря которому она выглядит такой естественной и молодой», — заключила визажист.

В апреле Меган Маркл впервые после отказа от поездки на коронацию короля Великобритании Карла III выступила публично и стала объектом обсуждений в сети. Герцогиня Сассекская снялась в новом видео для платформы TED Talk, которое создавала ее подруга, фотограф Мисан Харриман. Знаменитость предстала перед камерой с прямыми волосами и макияжем в нюдовых оттенках, надев при этом платье бежевого цвета. Однако поклонники обратили внимание на изменения во внешности герцогини и заподозрили ее в пластике лица.

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Мария Винар
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