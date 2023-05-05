За арестованного мэра Одессы внесли залог

«Общественное»: за мэра Одессы Труханова внесли залог более чем в 13 миллионов гривен

Депутат одесского городского совета Дмитрий Танцюра внес залог более чем в 13 миллионов гривен для освобождения арестованного мэра Одессы Геннадия Труханова. Об этом сообщает украинское издание «Общественное».

«Это мои личные, задекларированные средства, с которых уплачены налоги. Деньги уже зашли, я получил письмо из ВАКСа (Высшего антикоррупционного суда Украины — прим. «Ленты.ру»)», — заявил Танцюра.

После внесения залога Труханова должны выпустить из следственного изолятора (СИЗО). Ранее суд назначил обвиняемому 60 дней содержания под стражей с альтернативой внесения 13,420 миллиона гривен залога.

Об аресте мэра Одессы стало известно 4 мая. Его обвинили в реализации схемы приобретения в коммунальную собственность здания бывшего завода «Краян» по завышенной вдвое цене. Для этого, по версии следствия, Труханов использовал 92 миллиона гривен бюджетных средств.