Начальник войск РХБЗ: исследования Минэнерго США на Украине курировал сотрудник посольства

Биологические исследования Министерства энергетики США на Украине проходят при посредничестве атташе по энергетике американского посольства в Киеве Шона Андерсона. Такие подробности раскрыл начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов, его цитирует ТАСС.

По словам Кириллова, именно Андерсон занимается организацией исследовательской деятельности американского Минэнерго в республике. Представитель российского Минобороны отметил, что при участии Минэнерго США были организованы такие проекты двойного назначения, как Пи-157, Пи-316, Пи-490.

Как уточняет генерал-лейтенант, в ходе проектов изучали генетическую изменчивость в зонах радиоактивного заражения, а также распространение микобактериальных инфекций по типу туберкулеза.

Ранее Кириллов сообщил, что Министерство энергетики США вербовало специалистов по оружию массового поражения, которые ранее работали на Украине. В качестве доказательств начальник войск РХБЗ сослался на заявления директора Управления научных исследований Министерства энергетики США Джона Стивена Бинкли, которые тот делал в начале апреля прошлого года.