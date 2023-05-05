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17:59, 5 мая 2023Россия

Минобороны раскрыло подробности работы Минэнерго США на Украине

Начальник войск РХБЗ: исследования Минэнерго США на Украине курировал сотрудник посольства

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Биологические исследования Министерства энергетики США на Украине проходят при посредничестве атташе по энергетике американского посольства в Киеве Шона Андерсона. Такие подробности раскрыл начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов, его цитирует ТАСС.

По словам Кириллова, именно Андерсон занимается организацией исследовательской деятельности американского Минэнерго в республике. Представитель российского Минобороны отметил, что при участии Минэнерго США были организованы такие проекты двойного назначения, как Пи-157, Пи-316, Пи-490.

Как уточняет генерал-лейтенант, в ходе проектов изучали генетическую изменчивость в зонах радиоактивного заражения, а также распространение микобактериальных инфекций по типу туберкулеза.

Ранее Кириллов сообщил, что Министерство энергетики США вербовало специалистов по оружию массового поражения, которые ранее работали на Украине. В качестве доказательств начальник войск РХБЗ сослался на заявления директора Управления научных исследований Министерства энергетики США Джона Стивена Бинкли, которые тот делал в начале апреля прошлого года.

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Варвара Кошечкина
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