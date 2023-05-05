Американский разведчик заявил о конце однополярного мира

Скотт Риттер: конец однополярного мира наступил, США перестали быть глобальным гегемоном

Бывший разведчик морской пехоты США Скотт Риттер, выступая на презентации своей книги «Гонка разоружения», заявил о конце однополярного мира. Его цитирует РИА Новости.

По его словам, Соединенные Штаты перестали быть «глобальным гегемоном». Он заявил, что будущее зависит от экономических союзов стран, которые формируются в настоящее время. «Это союз стран БРИКС, куда стремится Аргентина, Иран, Египет, Саудовская Аравия. Этот союз основан на едином экономическом видении», — сказал он.

Риттер также подчеркнул, что при создании союза стран, в который войдут США, Япония, Южная Корея, Австралия и страны НАТО, наступит биполярный мир. По его мнению, в этом случае начнется холодная война.

Он также отметил, что мир может быть и мультиполярным. «Смогут ли США смириться с тем, что они уже не находятся во главе стола? <...> И смогут ли Россия и Китай — две новые мощи — простить США и чувствовать себя с ними на равных?» — добавил он.

Ранее Риттер заявил, что Россия в ходе специальной военной операции (СВО) разгромит Украину к концу лета или к началу осени 2023 года. «Я лично считаю, что Россия накопила военный потенциал для того, чтобы разгромить Украину в военном отношении к концу этого лета — началу осени», — сказал американский отставной военный.