Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:28, 5 мая 2023Мир

Американский разведчик спрогнозировал конец СВО

Экс-разведчик США Риттер: Россия разгромит Украину к концу лета или началу осени 2023-го

Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

Россия в ходе специальной военной операции (СВО) разгромит Украину к концу лета или к началу осени 2023 года. Такой прогноз дал бывший разведчик морской пехоты США Скотт Риттер, его цитирует ТАСС.

«Я лично считаю, что Россия накопила военный потенциал для того, чтобы разгромить Украину в военном отношении к концу этого лета — началу осени», — сказал отставной военный, выступая на презентации своей книги «Гонка разоружения».

По словам Риттера, не существует никаких причин «чтобы Россия проиграла с военной точки зрения». Он также выразил мнение, что в ходе украинского конфликта США теряют позицию глобального гегемона.

Ранее Риттер усомнился в том, что ВСУ в состоянии организовать успешное контрнаступление. По его мнению, ВСУ способны выполнять целый ряд задач, но он ограничен, даже несмотря на тренировки на Западе и получение целого ряда современных вооружений.

В свою очередь председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли заявил, что шансы Украины на победу в военном конфликте с Россией можно назвать маловероятными. Он напомнил, что ВСУ приходится иметь дело с 200-тысячной группировкой российской армии.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Глеб Бажуткин
Обсудить
Последние новости
Кадыров обратился к Шойгу после слов Пригожина об Артемовске
Диетолог назвала три правила для похудения на средиземноморской диете
Таможенники нашли в багаже пассажирки 22 змеи и сняли их на видео
Фитнес-блогерша каждый день ела бургеры в течение месяца и удивилась результату
Оценено подорожание стоимости аренды жилья в приморских городах России
Стало известно о возможном срыве перехода Месси в «Барселону»
Тим Кук высказался о потенциале искусственного интеллекта
Похищавшую россиян банду вымогателей отправили в колонию
Американский разведчик спрогнозировал конец СВО
Стало известно о попытке прорыва диверсантов на пикапах на территорию России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.