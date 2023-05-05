Американский разведчик спрогнозировал конец СВО

Экс-разведчик США Риттер: Россия разгромит Украину к концу лета или началу осени 2023-го

Россия в ходе специальной военной операции (СВО) разгромит Украину к концу лета или к началу осени 2023 года. Такой прогноз дал бывший разведчик морской пехоты США Скотт Риттер, его цитирует ТАСС.

«Я лично считаю, что Россия накопила военный потенциал для того, чтобы разгромить Украину в военном отношении к концу этого лета — началу осени», — сказал отставной военный, выступая на презентации своей книги «Гонка разоружения».

По словам Риттера, не существует никаких причин «чтобы Россия проиграла с военной точки зрения». Он также выразил мнение, что в ходе украинского конфликта США теряют позицию глобального гегемона.

Ранее Риттер усомнился в том, что ВСУ в состоянии организовать успешное контрнаступление. По его мнению, ВСУ способны выполнять целый ряд задач, но он ограничен, даже несмотря на тренировки на Западе и получение целого ряда современных вооружений.

В свою очередь председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли заявил, что шансы Украины на победу в военном конфликте с Россией можно назвать маловероятными. Он напомнил, что ВСУ приходится иметь дело с 200-тысячной группировкой российской армии.