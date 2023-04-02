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12:08, 2 апреля 2023Мир

Офицер разведки США в отставке усомнился в возможности контрнаступления ВСУ

Экс-офицер разведки ВС США Риттер: ВСУ не смогут организовать успешное контрнаступление

Фото: Libkos / AP

Вооруженные силы Украины (ВСУ) способны выполнять целый ряд задач, но он ограничен, и даже после тренировок на Западе и получения целого ряда современных вооружений эти войска не будут в состоянии организовать успешное контрнаступление. Так считает офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер, о чем он заявил в интервью YouTube-каналу Red Pilled TV.

«Это армия, способная выполнять очень ограниченные задачи: они могут копать ямы в земле, спускаться в эти ямы и там умирать. Это все, на что они способны в данный момент», — подчеркнул он. Риттер усомнился в том, что ВСУ смогут использовать результаты тренировок и новое вооружение себе на пользу.

Ранее военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин предположил, что ВСУ совершат попытку контрнаступления в Запорожской области и в районе Артемовска (украинское название — Бахмут).

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Виктория Кондратьева
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