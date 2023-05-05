В российском регионе врачи повредили младенцу руку во время родов

В Сахалинской области врачи во время родов у пациентки повредили руку младенцу

В Сахалинской области врачи во время родов у пациентки повредили руку младенцу. Об этом сообщается на официальном сайте правительства российского региона.

Все произошло в селе Озерском. Жительница Сахалина разъяснила, что ее долго везли до перинатального центра.

«Были стремительные роды. И нашей ляльке повредили руку», — уточнила она.

После случившегося девочке потребовалась реабилитация. Ее вместе с матерью поместили в отделение патологии новорожденных.

Сахалинские власти заверили, что при необходимости готовы отправить семью на обследование в Москву. По факту инцидента в перинатальном центре началась служебная проверка.

В январе сообщалось, что в Магнитогорске Челябинской области младенца увезли в реанимацию после домашнего обрезания.