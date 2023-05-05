По второму железнодорожному пути Крымского моста открыли движение

Хуснуллин сообщил об открытии движения по второму железнодорожному пути Крымского моста

Вице-премьер Марат Хуснуллин открыл движение по второму железнодорожному пути Крымского моста, находившемуся на ремонте после теракта. Об этом в пятницу, 5 мая, сообщается в Telegram-канале российского правительства.

Уточняется, что восстановительные работы на указанном участке длились семь месяцев.

«И заказчики, и проектировщики нашли нестандартные решения, которые позволили в такие короткие сроки и без остановки соседнего железнодорожного пути полностью восстановить дополнительный путь. (...) Окончание работ — это, конечно же, победа всей команды», — заявил Хуснуллин и поблагодарил всех участников работ.

Известно, что строители осуществили замену двух пролетных строений. Было поставлено 524 тонны металлоконструкций, рабочие провели сложные морские операции: транспортировку демонтированных пролетов, доставку и подъем новых пролетов на опоры.

Ранее начальник Упрдор «Тамань» Никита Храпов доложил о завершении всех самых сложных этапов по восстановлению железнодорожной части Крымского моста.

8 октября 2022 года во время движения по мосту через Керченский пролив произошел подрыв грузового автомобиля. В результате пострадали полотна на автомобильной и железнодорожной частях моста, движение было решено перекрыть. О начале ремонтных работ на автомобильной части Хуснуллин сообщал 7 декабря прошлого года.