В России ко Дню Победы выпустили 10-рублевую монету с Нижним Новгородом

Банк России выпустил 10-рублевые монеты с Нижним Новгородом ко Дню Победы

Банк России в преддверии Дня Победы выпустил 10-рублевые монеты, посвященные городам трудовой доблести. Как уточняет KP.RU, полный перечень упомянутых городов весьма внушителен, однако в серию «Города трудовой доблести» пока вошли Нижний Новгород, Нижний Тагил, Новокузнецк и Новосибирск.

В издании подчеркнули, что монеты созданы из недрагоценных металлов, тираж каждой из них составляет миллион штук.

Отмечается, что на лицевой стороне монет указан номинал, год выпуска и название банка, а на оборотной изображено рельефное изображение фрагмента памятника «Горьковчанам— доблестным труженикам тыла». Дополняют его нанесенные по окружности надписи «Нижний Новгород» и «Города трудовой доблести».

Ранее стало известно, что памятную монету номиналом 3 рубля выпустят к 450-летнему юбилею Уфы.