Банк России выпустит памятную монету к 450-летнему юбилею российского города

К 450-летию Уфы Банк России выпустит памятную монету номиналом 3 рубля

Памятную монету номиналом 3 рубля выпустят к 450-летнему юбилею Уфы. О подарке Банка России, приуроченном к юбилею столицы Башкортостана, сообщает «Башинформ».

Серебряная монета 925 пробы будет выпущена в рамках серии «Города» ограниченным тиражом в три тысячи штук.

Что будет изображено на лицевой стороне монеты, пока не уточняется. Предположительно, эту сторону займет один из знаковых для города объектов.

Ранее сообщалось, что в Башкирии высадят самую длинную липовую аллею в России. Отмечалось, что 26 апреля запланирована единовременная высадка «Аллеи горожан» вдоль проспекта Октября. В пресс-службе мэрии Уфы рассказали, что материалом послужат сортовые саженцы лип высотой 4-4,5 метра.