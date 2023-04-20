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13:01, 20 апреля 2023Моя страна

Банк России выпустит памятную монету к 450-летнему юбилею российского города

К 450-летию Уфы Банк России выпустит памятную монету номиналом 3 рубля

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Памятную монету номиналом 3 рубля выпустят к 450-летнему юбилею Уфы. О подарке Банка России, приуроченном к юбилею столицы Башкортостана, сообщает «Башинформ».

Серебряная монета 925 пробы будет выпущена в рамках серии «Города» ограниченным тиражом в три тысячи штук.

Что будет изображено на лицевой стороне монеты, пока не уточняется. Предположительно, эту сторону займет один из знаковых для города объектов.

Ранее сообщалось, что в Башкирии высадят самую длинную липовую аллею в России. Отмечалось, что 26 апреля запланирована единовременная высадка «Аллеи горожан» вдоль проспекта Октября. В пресс-службе мэрии Уфы рассказали, что материалом послужат сортовые саженцы лип высотой 4-4,5 метра.

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Варвара Кошечкина
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