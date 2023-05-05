Российская армия уничтожила до 80 украинских военных на херсонском направлении
Российская армия за сутки уничтожила до 80 военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) на херсонском направлении. Об этом заявили в пятницу, 5 мая, в Минобороны.
В ведомстве добавили, что в результате огневого поражения были ликвидированы 15 боевых бронированных машин противника, 23 автомобиля, гаубица «Мста-Б» и три гаубицы Д-30.
Кроме того, на южно-донецком и запорожском направлениях потери ВСУ составили более 90 военнослужащих. Там же противник лишился гаубицы Д-30, американской артиллерийской системы М777, разъяснили в Минобороны.
4 мая российское ведомство докладывало об уничтожении до 35 украинских бойцов на херсонском направлении. Тогда же ВСУ потеряли шесть автомобилей, самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика» и две гаубицы Д-30 и «Мста-Б».
Еще раньше на херсонском направлении, по сообщениям Минобороны, было уничтожено около 40 украинских военнослужащих.