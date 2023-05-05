Российская армия уничтожила до 80 украинских военных на херсонском направлении

Минобороны России заявило об уничтожении до 80 военных ВСУ на херсонском направлении

Российская армия за сутки уничтожила до 80 военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) на херсонском направлении. Об этом заявили в пятницу, 5 мая, в Минобороны.

В ведомстве добавили, что в результате огневого поражения были ликвидированы 15 боевых бронированных машин противника, 23 автомобиля, гаубица «Мста-Б» и три гаубицы Д-30.

Кроме того, на южно-донецком и запорожском направлениях потери ВСУ составили более 90 военнослужащих. Там же противник лишился гаубицы Д-30, американской артиллерийской системы М777, разъяснили в Минобороны.

4 мая российское ведомство докладывало об уничтожении до 35 украинских бойцов на херсонском направлении. Тогда же ВСУ потеряли шесть автомобилей, самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика» и две гаубицы Д-30 и «Мста-Б».

Еще раньше на херсонском направлении, по сообщениям Минобороны, было уничтожено около 40 украинских военнослужащих.