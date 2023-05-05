Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:16, 5 мая 2023Россия

Российская армия уничтожила до 80 украинских военных на херсонском направлении

Минобороны России заявило об уничтожении до 80 военных ВСУ на херсонском направлении

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российская армия за сутки уничтожила до 80 военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) на херсонском направлении. Об этом заявили в пятницу, 5 мая, в Минобороны.

В ведомстве добавили, что в результате огневого поражения были ликвидированы 15 боевых бронированных машин противника, 23 автомобиля, гаубица «Мста-Б» и три гаубицы Д-30.

Кроме того, на южно-донецком и запорожском направлениях потери ВСУ составили более 90 военнослужащих. Там же противник лишился гаубицы Д-30, американской артиллерийской системы М777, разъяснили в Минобороны.

Материалы по теме:
«Предлагала ввести меня в транс» Как мошенники и гадалки наживаются на родственниках пропавших в ходе СВО солдат?
«Предлагала ввести меня в транс»Как мошенники и гадалки наживаются на родственниках пропавших в ходе СВО солдат?
9 марта 2023
«Я видела много тяжелых ранений» Военная медсестра — о службе в зоне СВО, работе под огнем и охоте на российских медиков
«Я видела много тяжелых ранений»Военная медсестра — о службе в зоне СВО, работе под огнем и охоте на российских медиков
8 марта 2023
«Люди стоят и смотрят в небо» Как живет Белгород — город на границе спецоперации
«Люди стоят и смотрят в небо»Как живет Белгород — город на границе спецоперации
19 октября 2022

4 мая российское ведомство докладывало об уничтожении до 35 украинских бойцов на херсонском направлении. Тогда же ВСУ потеряли шесть автомобилей, самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика» и две гаубицы Д-30 и «Мста-Б».

Еще раньше на херсонском направлении, по сообщениям Минобороны, было уничтожено около 40 украинских военнослужащих.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анна Щербакова
Обсудить
Последние новости
Минобороны назвало потери украинских войск в районе Артемовска
Российского посла вызвали в МИД Польши
В Запорожской области объявили о вывозе жителей прифронтовых населенных пунктов
В Германии собрались увеличить производство снарядов для помощи Украине
Врач подсказал способ справиться с аллергией без лекарств
Американцы объяснили свое желание остаться в России
Показано равномерное распределение темной энергии во Вселенной
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.