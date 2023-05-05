Российская ПВО сбила два украинских штурмовика в небе над Херсонской областью

Минобороны: силы ПВО сбили два украинских Су-25 в небе над Херсонской областью

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили два украинских штурмовика Су-25 в небе над Херсонской областью. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Самолеты противника были уничтожены неподалеку от населенных пунктов Золотая Балка и Тягинка, уточнили в Минобороны.

Помимо этого, за минувшие сутки российская ПВО сбила семь ракет реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS американского производства.

За сутки Армия России уничтожила до 80 украинских военных на херсонском направлении. Также на указанном направлении были поражены 15 бронеавтомобилей противника и четыре буксируемые гаубицы.

Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. В видеообращении к гражданам президент России Владимир Путин назвал целями спецоперации демилитаризацию и денацификацию Украины.