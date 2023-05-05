Россиянам назвали необходимое одному человеку количество полотенец

Дерматолог Наталия Жовтан: одному человеку следует использовать минимум три полотенца

Дерматолог Наталия Жовтан назвала россиянам необходимое одному человеку количество полотенец. Ее комментарий публикует Life.

По словам эксперта, на коже различных участков тела находятся разные микроорганизмы. По этой причине она призвала использовать минимум три указанных изделия. «Минимальное количество — по одному полотенцу для лица, для тела, для рук — и ног, если ноги моются отдельно или имеются грибковые поражения стоп или ногтей», — указала собеседница издания.

В то же время предпочтительно завести отдельные полотенца для головы и интимных зон, добавила медик. При этом их следует сушить после применения и еженедельно стирать во избежание появления бактерий, указала она.

В марте блогерша Софи с никнеймом @oldtonewhome назвала простой способ вернуть мягкость полотенцам при стирке. Так, она посоветовала добавить в нужный отсек белый винный уксус вместо кондиционера для белья.