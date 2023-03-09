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10:20, 9 марта 2023Ценности

Блогерша назвала простой способ вернуть мягкость полотенцам при стирке

TikTok-блогерша Софи заявила, что мягкость полотенцам вернет стирка с уксусом

Фото: Christin Klose / dpa / Globallookpress.com

Блогерша Софи с никнеймом @oldtonewhome назвала простой способ вернуть мягкость полотенцам при стирке. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте, который насчитывает 10,6 тысячи человек.

По словам девушки, при эксплуатации полотенца со временем могут стать жесткими на ощупь. Чтобы справиться с данной проблемой, в первую очередь при удалении загрязнений она посоветовала убедиться, что стиральная машина не сильно загружена. Затем следует добавить в нужный отсек белый винный уксус вместо кондиционера для белья, заявила автор видео.

«Еще одно обязательное условие — проверьте, что вы используете теплую воду. Я устанавливаю температурный режим, равный 40 градусам по Цельсию», — отметила юзерша, добавив, что после соблюдения указанных рекомендаций и последующей сушки полотенца вновь должны обрести утраченное качество.

В феврале глава международной сети химчисток Laundryheap Деян Димитров назвал пять распространенных ошибок при стирке полотенец. Так, он посоветовал избегать избытка моющего средства, которое способно сделать ткань жесткой и колючей, и не перегружать стиральную машину.

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Алина Гостева
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