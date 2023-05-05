Приграничный российский регион обстреляли со стороны Украины

SHOT: обстрел ВСУ села Ясные Зори в Белгородской области повредил ЛЭП

Село Ясные Зори в Белгородской области обстреляли со стороны Украины. Об этом сообщает SHOT в Telegram-канале.

По информации авторов канала, по населенному пункту в граничащем с Украиной российском регионе нанесли пять ударов, в результате оказалась повреждена линия электропередачи.

Из-за атаки жители скрываются в укрытиях, в которых к тому же пропал свет. Вооруженные силы Украины (ВСУ) также впоследствии атаковали соседнее село Черемошное.

Ранее под Белгородом в селе Головчино нашли неразорвавшуюся 500-килограммовую авиабомбу ФАБ-500. Известно, что около недели назад бомба упала на территорию частного дома и ушла под землю.

19 октября 2022 года президент России Владимир Путин ввел в восьми регионах, в том числе в Белгородской области, средний уровень реагирования. Это предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.