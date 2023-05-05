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14:21, 5 мая 2023Россия

Охранник российского магазина ударил ребенка по лицу и попал на видео

В Калужской области охранник магазина ударил по лицу 12-летнего ребенка и попал на видео

В Обнинске охранник магазина ударил по лицу 12-летнего мальчика. Произошедшее попало на видео, запись публикует группа «Типичный Обнинск» в социальной сети «ВКонтакте».

На кадрах видно, как мужчина толкает школьника, который стоит среди полок с товарами, а затем дает ему пощечину и что-то говорит. По словам матери мальчика, инцидент произошел на улице Гагарина. Россиянка рассказала, что перед случившимся ее сын обсуждал с друзьями видео из интернета.

Родители ребенка написали заявление в полицию. Сотрудники управления МВД России по Калужской области выяснили, что между мальчиком и мужчиной произошел конфликт, в результате которого мужчина ударил ребенка в лицо.

Личность мужчины установили, а материалы дела передали в суд. Охранника признали виновным и приговорили к пяти суткам административного ареста.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге охранники магазина избили инвалида, заподозрив его в краже. После произошедшего мужчина обратился к медикам и в полицию.

Варвара Родикова
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