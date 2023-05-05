В Госдуме предложили владельцам нефтехранилищ самим защищать их от БПЛА

Картаполов: владельцам нефтехранилищ нужно самим задуматься об их защите от БПЛА

Собственники нефтехранилищ и других важных объектов должны сами обеспечивать их защиту от беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Такое мнение высказал глава оборонного комитета Госдумы Андрей Картаполов в интервью РБК.

Для этого необходимо уже на этапе проектирования предусмотреть возможность установки систем радиоэлектронной борьбы, отметил он.

Также глава думского комитета выступил за создание горячей линии для информирования о замеченных в небе беспилотниках. «Нужен какой-то короткий номер, горячая линия, чтобы человек мог позвонить и информация сразу оказалась бы там, где должна», — пояснил Картаполов.