Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:58, 26 апреля 2023Россия

В Госдуме предложили россиянам самим защищать границы

Депутат Картаполов предложил россиянам самостоятельно защищать государственные границы

Фото: Globallookpress.com

Россиянам, которые добровольно вступили в состав народной дружины, можно поручить охранять государственные границы. С таким предложением выступил глава комитета Госдумы Андрей Картаполов, его цитирует URA.ru.

«К сожалению, у нас сейчас нет таких возможностей, как в Советском Союзе, когда вся страна по периметру охранялась войсковыми подразделениями пограничных войск СССР. Поэтому сейчас несколько иные способы охраны границ», — заявил парламентарий.

По его словам, практика защиты границ местными жителями на добровольной основе существует в Европе. Сначала важно принять соответствующее решение, затем будут обсуждаться условия, необходимые для этого, заявил Картаполов. Он подчеркнул, что власти доверяют жителям в вопросе ответственности за безопасность приграничных территорий.

В граничащих с Украиной российских регионах после начала спецоперации начали на добровольной основе создавать народные дружины для защиты территорий от возможного вторжения. В Курской области дружину «Патриот» возглавил губернатор региона Роман Старовойт. В свою очередь, в Белгородской области начали формировать отряды самообороны.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Шейкина
Обсудить
Последние новости
В Госдуме ответили пословицей на слова Киева о праве «уничтожить все» в Крыму
Эрдоган запланировал переговоры с Путиным
Купленные за бесценок вазы с ярмарки оценили в 122 тысячи рублей
Трое полицейских пострадали в ДТП в Подмосковье
Неопознанный квадрокоптер упал на территорию Мосгорсуда
В Госдуме предложили россиянам самим защищать границы
В Госдуме подготовили проект об отсрочке от призыва еще одной категории россиян
В Совфеде допустили размещение ракет за пределами границ России
Врачи запретили Эрдогану выступать на публике накануне выборов
На реконструкции стадиона «Торпедо» в Москве нашли человеческие останки
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.