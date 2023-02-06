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11:26, 6 февраля 2023Россия

Губернатор приграничного с Украиной региона возглавил добровольную дружину

Курский губернатор Старовойт возглавил добровольную народную дружину «Патриот»

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Губернатор приграничной с Украиной Курской области Роман Старовойт возглавил добровольную народную дружину «Патриот». О таком решении он сообщил в ходе еженедельного заседания, передает издание «Курские известия».

Глава региона напомнил, что набор добровольцев в дружину ведется с весны 2022 года. Старовойт пояснил, что дружина формируется для оказания содействия патрулирования критических важных инфраструктур, в первую очередь в приграничных районах.

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«В случае вооруженного вторжения, дружина будет костяком территориальной обороны. В течение нескольких часов они смогут собраться под командование. В мирное время за организацию теробороны отвечает губернатор», — заявил он.

В ноябре прошлого года Старовойт выражал благодарность бизнесмену, основателю частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгению Пригожину за консультативную помощь с добровольцами в Курской области. Он подчеркивал, что для тренировок добровольцев были привлечены профессиональные инструкторы Росгвардии и ЧВК.

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Анна Щербакова
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