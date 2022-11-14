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12:54, 14 ноября 2022Россия

Российский губернатор поблагодарил ЧВК «Вагнер»

Старовойт поблагодарил создателя «Вагнера» Пригожина за тренировку курских добровольцев

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Губернатор Курской области Роман Старовойт на оперативном совещании поблагодарил бизнесмена, создателя частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгения Пригожина за консультативную помощь с добровольцами в регионе, передает агентство KurskCity.

Он отметил, что создание добровольной дружины идет в Курской области полным ходом. По словам российского губернfтора, для тренировок добровольцев привлекли профессиональных инструкторов Росгвардии и ЧВК «Вагнер».

Старовойт выразил надежду, что такая работа «Вагнера» в Курской области сохранится.

6 ноября Пригожин сообщил о создании ополчения ЧВК «Вагнер» в Курской и Белгородской областях. Он призывал региональный бизнес и жителей регионов финансировать проект.

Пока же предприниматель намерен полностью финансировать такие центры подготовки при ЧВК «Вагнер».

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Анна Щербакова
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