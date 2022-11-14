Российский губернатор поблагодарил ЧВК «Вагнер»

Старовойт поблагодарил создателя «Вагнера» Пригожина за тренировку курских добровольцев

Губернатор Курской области Роман Старовойт на оперативном совещании поблагодарил бизнесмена, создателя частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгения Пригожина за консультативную помощь с добровольцами в регионе, передает агентство KurskCity.

Он отметил, что создание добровольной дружины идет в Курской области полным ходом. По словам российского губернfтора, для тренировок добровольцев привлекли профессиональных инструкторов Росгвардии и ЧВК «Вагнер».

Старовойт выразил надежду, что такая работа «Вагнера» в Курской области сохранится.

6 ноября Пригожин сообщил о создании ополчения ЧВК «Вагнер» в Курской и Белгородской областях. Он призывал региональный бизнес и жителей регионов финансировать проект.

Пока же предприниматель намерен полностью финансировать такие центры подготовки при ЧВК «Вагнер».