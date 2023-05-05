Орбан призвал прекратить конфликт на Украине из-за невозможности победы в нем

Премьер Венгрии Орбан заявил, что в конфликте на Украине не может быть победителей

Вооруженный конфликт на Украине должен быть прекращен, так как в нем невозможно выявить победителя. С таким призывом выступил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, передает ТАСС.

«Будут проигравшие, но не победители (...) У России гораздо больше людей, более многочисленная армия, и у нее есть ядерное оружие. Не могу себе представить, что кто-то может победить ядерную державу», — заявил политик.

Орбан обратил внимание, что западные страны сами решают, как далеко они готовы зайти в поддержке Украины.

Ранее Орбан предрек миру войну из-за позиции западных лидеров. Политик указал на опасность либеральной повестки и так называемой прогрессивной внешней политики, которой придерживаются некоторые страны Запада. Он отметил, что последняя всегда ведет к войне.

Венгерский премьер добавил, что западные государства постепенно теряют позиции в вопросах демографии и экономики. Единственная сфера, в которой они остаются конкурентоспособными, — военная, полагает политик.